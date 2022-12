La Garde Républicaine s’entraîne contre les menaces asymétriques

La Garde Républicaine a mené une manœuvre militaire du lundi 28 novembre au vendredi 02 décembre 2022 à Sèmè-Podji, commune frontalière du Bénin.

Dans un contexte sécuritaire de menace terroriste et conformément aux missions qui lui sont dévolues et exigeant de son personnel une constante opérationnalité et une accoutumance à tout type de situation et d’environnement géographique, la Garde Républicaine a organisé une manœuvre militaire du lundi 28 novembre au vendredi 02 décembre 2022 à Sèmè-Podji, commune frontalière du Bénin.

Selon le scénario de l’exercice militaire, il s’agit de neutraliser toutes les menaces disséminées par un groupe armé dénommé « groupe islamiste de libération de Sèmè-Podji » et conduit par le leader spirituel Sheikh Hamidou Baba Igoué. L’opération vise à détruire les bases du groupe installées depuis la localité de Tohoué jusqu’au site de SAGA en passant par le poste forestier où de nombreux engins explosifs ont été posés, pour enfin sécuriser les habitants et de ramener la quiétude au sein des populations.

La manœuvre dénommée « SÈMÈ 2022 » a été placée sous l’autorité Chef d’État-Major de l’Armée de Terre, le Général de Brigade Abou Issa et conduite par le Colonel Dieudonné D. Tévoèdjrè.

« L’opérationnalité des hommes est aux normes, le matériel a fonctionné comme cela se doit. L’objectif majeur du chef de la Garde Républicaine est de neutraliser le chef des groupes armés terroristes et ses lieutenants, un objectif atteint au terme de la manœuvre », a indiqué Commandant Boris Athanase Landjihounsounou, Chef Bureau Instruction et Opération de la Garde Républicaine et Chef d’État-Major de l’opération à l’issue de la manœuvre militaire.

Don à une école…

La manœuvre militaire de la Garde Républicaine dans la commune de Sèmè-Podji s’est achevée par un don de tables bancs et la construction d’un château d’eau à l’École Primaire Publique de Wégbo-Adiemé.

Pour Franck Houngbo, directeur de l’école, le don vient à point nommé car les écoliers sont assis à 4 ou 5 par table-banc et manquent cruellement d’eau.

Le maire de la commune de Sèmè-Podji, Jonas Gbènameto a plaidé pour l’installation de démembrements de force de sécurité et de défense dans la commune de Sèmè-Podji.

Marc MENSAH

