La GDIZ sensible aux conditions des accouchées

Le personnel féminin de l’ensemble des unités de production textile installées dans la Zone Industrielle de Glo-Djigbé Zè (GDIZ) a célébré la Journée internationale du droit des femmes (JIF), ce 8 mars 2023, au chevet des femmes qui ont accouché ou à terme de leur grossesse dans les centres de santé des arrondissements de Sékou et de Dodji-Bata.

Les bras chargés de kits de nouveau-nés communément appelés ‘’trousseau de naissance’’, une délégation de femmes du parc textile de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé Zè (GDIZ) s’est rendue, mercredi 8 mars 2023, dans les centres de santé non loin de la zone industrielle. L’ensemble des unités de production textile intégrées de la GDIZ a marqué ainsi la célébration de la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes (JIF) aux côtés des « femmes qui ne se trouvent peut-être pas en égalité de moyens et de capacité financière face à certains défis naturels notamment les défis de reproduction ».

« Nous avons ciblé des femmes enceintes et à terme ou des femmes qui viennent récemment d’accoucher. (…) pour corriger un peu ce déséquilibre auquel elles pourraient être amenées à faire face dans ce moment où elles portent la vie », a indiqué Imelda Sounou, cheffe de la délégation de la GDIZ.

A la maternité du Centre de santé d’arrondissement de Sékou sis dans la commune d’Allada, trois femmes qui viennent d’accoucher et deux autres à terme de leur grossesse ont reçu chacune un kit.

Le même geste a été fait au Centre de santé d’arrondissement de Dodji-Bata, commune de Zè où une accouchée et trois femmes enceintes à terme ont été gratifiées de kit spéciale JIF 2023 des femmes du parc textile de la GDIZ.

Les femmes accouchées et gestantes à terme ont remercié le personnel féminin des unités de production textile installées dans la Zone Industrielle de Glo-Djigbé Zè (GDIZ). Elles n’ont pas manqué de prier pour leurs donateurs. « J’ai aimé les cadeaux. Je demande à Dieu de les protéger, l’argent qu’ils ont fait sortir pour me donner ce gros cadeau, que Dieu puisse leur donner encore plus pour qu’ils le fassent encore à d’autres mères parce que ce cadeau m’aidera beaucoup », s’est réjouie Juliana Goutondé, une accouchée de la maternité du Centre de santé d’arrondissement de Dodji-Bata.

« Vous avez pensé à nos femmes, beaucoup accouchent mais les conditions ne sont favorables. Elles accouchent dans des situations défavorables. Ces femmes sont heureuses aujourd’hui grâce à vous surtout en cette journée internationale de la femme où vous êtes venues ici et vous avez participé au bonheur de ces femmes, alors vous leur avez donné le sourire, vous leur avez permis d’avoir l’espoir, de continuer. C’est une grande initiative que vous avez eue ce jour-ci. Nous vous remercions énormément. Nous sommes (…) heureuses », a indiqué Bernice Zoungbowenon, sage-femme à Dodji-Bata.

L’édition 2023 de la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée sous le thème : « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes ».

Marc MENSAH

8 mars 2023 par ,