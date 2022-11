La France appuie les Forces armées béninoises avec 20 véhicules

Dans le cadre du partenariat franco-béninois en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, l’ambassadeur de France près le Bénin Marc Vizy et Fructueux Gbaguidi, Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoises ont procédé, vendredi 25 novembre 2022, à la remise de 20 véhicules tout-terrains aux Forces Armées Béninoises (FAB).

Ces véhicules tout-terrains permettront une plus large autonomie des unités sur le terrain ainsi qu’un meilleur appui feu.

Le geste ne s’est pas arrêté à la remise des véhicules. Une session de formation en conduite et maintenance des véhicules dirigée par trois instructeurs des Eléments Français du Sénégal (EFS) a été organisée au profit de vingt pilotes et de cinq maintenanciers béninois.

Pour rappel, le partenariat franco-béninois en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent intègre plusieurs volets dont la formation, l’entraînement et les équipements.

