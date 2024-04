La Fondation UBA offre des ouvrages scolaires pour stimuler le goût de la lecture chez les apprenants

C’est une activité devenue traditionnelle que mène la banque dans le cadre de sa responsabilité sociale en tant qu’entreprise. Dénommée « Read Africa », cette initiative de la Fondation UBA vise à inciter les jeunes apprenants aux joies de la lecture. Pour ce faire la fondation UBA leur offre des ouvrages au programme ou non afin de les inciter à la culture de la lecture. Pour le compte du 1er trimestre de cette année 2024, quatre établissements scolaires ont été impactés par cette initiative.

Porto-Novo, Cotonou, Godomey, Cococodji, …des écoles de ces localités ont pu bénéficier de l’appui de la Fondation UBA en termes de documents didactiques.

A Porto-Novo, c’est le Collège d’enseignement général de Agbokou (CEG AGBOKOU) qui a reçu l’équipe de la fondation UBA représentée par la filiale de UBA Bénin le lundi 18 Mars 2024. Une centaine de copies du Roman « En compagnie des hommes » de Véronique TADJO ont été remis au collège. Les établissements scolaires Florent Abbé FELIX NASCIMENTO de Godomey, Complexe scolaire St JACQUES WILLIAM de Cococodji, Complexe scolaire privé DAMAS en ont reçu autant chacun.

Au total, ce sont près de 400 ouvrages qui ont été gracieusement offerts à ces écoles afin d’inciter leurs apprenants à la lecture. Les écoles récipiendaires ont, par le biais de leurs premières autorités, témoigné leur gratitude à la Fondation UBA pour son investissement dans l’éducation à travers la promotion du Livre et de la lecture.

Avant les dons proprement dits, l’équipe de la Direction du Marketing et de la communication de UBA Bénin a tenu une séance de lecture suivie et dirigée avec les apprenants. Cette séance aura permis aux élèves de (re)découvrir les joies de la lecture et les bienfaits de cet exercice d’éveil de l’esprit.

D’autres séances de don de livres sont annoncées dans les prochains jours au profit d’autres établissements scolaires dans les localités où la banque opère sur le territoire national. UBA Bénin tient visiblement a marqué sa responsabilité sociale en tant qu’entreprise citoyenne.

A propos de l’initiative Read Africa de la Fondation UBA

« Read Africa » est une initiative de la Fondation UBA qui vise à raviver la culture de la lecture chez les jeunes Africains. Une jeunesse bien éduquée et bien informée est essentielle pour l’avenir de l’Afrique. Une éducation de qualité est donc cruciale pour développer la main-d’œuvre dont l’Afrique a besoin pour exploiter les opportunités émergentes et propulser le continent vers des niveaux de développement plus élevés. C’est pourquoi la Fondation est activement impliquée dans la facilitation de projets éducatifs et dans la réduction du fossé de l’alphabétisation à l’échelle panafricaine.

