La Fondation Moov Africa honore les femmes handicapées

Moov Africa à travers sa Fondation célèbre la Journée internationale de la femme 2022. Cette année, le réseau de téléphonie mobile a porté son attention sur une catégorie particulière de femmes : les handicapées. 04 d’entre elles ont été distinguées, ce lundi 07 mars 2022, au cours d’une cérémonie à la direction générale de Moov Africa à Cotonou.





En dépit de leur handicap, certaines femmes travaillent pour l’épanouissement de la gente féminine.

La Fondation Moov Africa à l’occasion de l’édition 2022 de la Journée internationale de femme, a décidé de les honorer.

Carine Hounguè, présidente de l’association Albi international ; Pascaline Ahoussougbemey, présidente des femmes sourdes du Bénin ; Lucienne Kikissagbe, couturière basketteuse en fauteuil roulant et joueuse de tennis de table ; et Elvire R. Doumatey, chef service enseignement maternel et primaire, et réadaptation au Centre des aveugles de Sègbèya ont reçu chacune, une distinction de la Fondation Moov Africa.

‹‹ C’est des femmes qui ont refusé d’accepter leur handicap comme une fatalité, et en ont fait une force ››, a félicité la directrice exécutive de la Fondation Moov Africa. En dépit de leur handicap, elles ont travaillé pour se faire une place dans la communauté, et se battent également pour les femmes, et celles qui souffrent des mêmes handicaps comme elles notamment, a ajouté Dolorès Chabi Kao.

Au regard du rôle prépondérant que ces dernières jouent, la fondation Moov Africa a décidé de les célébrer.

‹‹ C’est des héroïnes de l’année 2022 ››, a confié la directrice exécutive de Moov Africa, fière de les célébrer.

Le président de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin, Nassirou Domingo, a exprimé sa reconnaissance à la Fondation Moov Africa. ‹‹ C’est une bonne action qui encouragerait les autres femmes à faire mieux ››, a-t-il souligné avant d’inviter les femmes à continuer la bataille. « Le salut n’est pas ailleurs, le salut c’est chez elles, et elles doivent se battre pour conquérir leur autonomie », a ajouté le président de la Fédération des personnes handicapées du Bénin. A l’en croire, ce n’est pas l’homme qui va faire le combat à la place des femmes elles-mêmes. « Le combat que nous menons aujourd’hui, personnes handicapées, c’est un combat parallèle à celui des femmes. Les femmes sont marginalisées par les hommes bien sûr, mais nous personnes handicapées, […], nous sommes marginalisées, et par la femme, et par l’homme », a déploré Nassirou Domingo.



Très heureuses de la distinction qui leur est faite, les récipiendaires ont exprimé leur reconnaissance à la Fondation Moov Africa.

« Je suis très émue. Je ne savais pas qu’il y avait un œil dans le coin qui m’observait », a confié Elvire R. Doumatey, chef service enseignement maternel et primaire, et réadaptation au Centre des aveugles de Sègbèya. « Ce n’est pas facile de porter un handicap, ce n’est pas une fatalité non plus. On peut gagner la bataille si on s’y met », a-t-elle poursuivi exhortant les femmes à travailler au quotidien.

Sentiment d’émotion chez Carine Hounguè, président de l’association Albi international. La distinction de Moov Africa rassure-t-elle, lui donne la force de continuer à se battre. Depuis plus de 05 ans qu’elle s’active pour l’épanouissement de la femme albinos, Carine Hounguè informe qu’aucune structure ne l’a jamais gratifiée. Très contente de la distinction de Moov Africa, elle a formulé le vœu que le réseau soit toujours le N°1.

Les 04 femmes distinguées ont reçu chacune un certificat, et une contribution financière de la Fondation Moov Africa. De quoi soutenir un peu leurs actions sur le terrain.

Les quatre récipiendaires portent des handicaps auditif, visuel, physique et de l’albinisme.

8 mars 2022