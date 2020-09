La directrice générale de MTN-Bénin, Uche OFODILE et le directeur de la Fondation MTN, Jean-Claude AKOGBETO ont inauguré dans la matinée de ce vendredi 04 septembre 2020, le service de pédiatrie de la Clinique humanitaire ’’Vie Abondante’’ d’Agla. La cérémonie d’inauguration a été marquée par la présence de l’ambassadrice de l’Afrique du Sud près le Bénin, Son Excellence Noluthando MAYENDE-SIBIYA.

Dans son mot de bienvenue, le Directeur exécutif de la Clinique humanitaire ’’ Vie abondante ’’, Christophe KOUNDJI, a rendu grâce à Dieu Tout-Puissant, « seul détenteur de pouvoir de vie sur toute chair » pour la santé, la sécurité et la paix dont jouit le Bénin. Après avoir exprimé ses « respectueuses salutations » à la directrice générale de MTN-Bénin, il a souligné que le don offert apportera un plus aux soins de santé apportés à la population, et précisément aux enfants d’Agla, de Cotonou, et par-delà le Bénin.

Il y a quelques mois alors que les travaux démarraient, l’on avait qu’une vision imagée de ce qui devrait être fait, a confié Jean-Claude AKOGBETO, directeur de la Fondation MTN, fier de l’aboutissement d’un cheminement qui, souligne-t-il, n’a pas été facile. Evoquant la politique globale de la Fondation MTN comme de tout le réseau MTN dans les pays où il opère, Jean-Claude AKOGBETO a précisé qu’il ne s’agit pas seulement de vendre des services, mais aussi de réaliser des œuvres au profit des populations. A l’en croire, ce qui avait retenu l’attention lorsque la Fondation MTN a été saisie pour cette œuvre, c’est l’emplacement de la Clinique, et le coût bas des soins. Ce qui selon lui, dénote du caractère humanitaire de la clinique que la Fondation qu’il dirige a eu du plaisir à accompagner

Dans son discours, la directrice générale de MTN-Bénin, Uche OFODILE a souligné que les travaux de rénovation de la clinique humanitaire ‘’Vie Abondante’’ d’Agla cadrent avec la vision de la Fondation MTN qui est « d’améliorer les conditions de vie difficiles des couches vulnérables ». Le joyau inauguré fait-elle savoir, a été financé à un cout global de 30 millions de francs CFA, et permettra « d’améliorer considérablement la qualité des soins fournis à moindre coût aux patients à revenus modestes ». La directrice générale de MTN-Bénin a par ailleurs exprimé ses remerciements à toutes les équipes qui ont travaillé à la rénovation de la pédiatrie, et émis le vœu qu’un bel usage sera fait pour le bonheur des populations.

L’ambassadrice de l’Afrique du Sud près le Bénin s’est dit très honorée de prendre part aux côtés de la directrice générale de MTN Bénin, à l’inauguration du service de pédiatrie de la Clinique Vie Abondante.

La clinique humanitaire ‘’Vie Abondante’’ d’Agla offre des soins de santé aux populations d’Agla depuis environ 10 ans. Elle dispose de services de soins adaptés en cardiologie, gynécologie, rhumatologie, et en pédiatrie. Le bloc opératoire s’est également doté à l’occasion du don de la Fondation MTN, d’un plateau technique composé de pousse seringues électriques, de lit de réanimation et d’un concentrateur d’oxygène.

La liste complète des équipements biomédicaux

DÉSIGNATION QUANTITÉ LABORATOIRE Spectrophotomètre A608 Semi Automatique 1 Microscope Binoculaire PX38 1 Centrifugeuse A Tubes DSC 302-12 1 GYNECOLOGIE-RHUMATOLOGIE Aspirateur Gynecologique Electrique 1 Table de Consultation Gynecologique 1 Table d’Accouchement Moderne 1 Sonde linéaire Sonoscape S20 pour échographie mammaires 1 CARDIOLOGIE Appareil D’ECG 12 pistes 1 PEDIATRIE Berceau à capacité 1 enfant 2 Berceau : capacité de 2 à 3 enfants 3 Pèse-bébé électronique 1 Pèse-bébé mécanique 1 Tensiomètre pédiatrique 2 Saturomètre pédiatrique à pile 2 Otoscope 1 Lampe de photothérapie à roulettes 1 Lampe de photothérapie transportable 1 Table chauffante pédiatrique 1 Aspirateur pédiatrique électrique 1 Incubateur néo natal 2 Tire-lait 1 Lunettes nasales pédiatriques 3 Appareil d’aérosol therapie 2 Lits d’hospitalisations + matelas 5 BLOC OPERATOIRE Pousse Seringues Electrique 1 Lit de Réanimation à 4 temps 1 Concentrateur d’Oxygène 1

F. A. A.

QUELQUES IMAGES DE LA CÉRÉMONIE D’INAUGURATION

4 septembre 2020 par