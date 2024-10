La Fondation BOA fait appel à l’opticien panafricain Lapaire pour équiper les enfants de lunettes de vue

Le 10 octobre dernier avait lieu la Journée Mondiale de la Vue consacrée cette année à la santé visuelle des enfants. L’occasion de rappeler l’importance du test de vue annuel pour les enfants afin d’assurer leur bon apprentissage scolaire, leur développement social et leur bien être général. Un effort de sensibilisation nécessaire à l’échelle mondiale lorsque l’on sait que le port de lunettes correctrices peut réduire l’échec scolaire de près de 44% (source IAPB).

Lever les barrières freinant l’éducation de la jeunesse, la performance scolaire et la capacité des plus jeunes à accomplir leurs rêves, voici la mission que s’est donnée la Fondation Bank of Africa au travers d’une vaste campagne de dépistage des troubles visuels au sein des écoles primaires publiques construites ou rénovées par la Fondation au Bénin.

Témoignage de Mme Edwige AHOUANMENOU, Présidente de la Fondation BOA au Bénin : “ C’est une toute première pour la Fondation. Habituellement nous intervenons au niveau des infrastructures en réhabilitant et équipant les salles de classe. Il est aussi important que les élèves soient en bonne santé. Avec les effectifs pléthoriques dans certaines écoles rurales, il devient difficile pour les enseignants de détecter les troubles de la vision chez les élèves. Avec cette initiative, nous espérons apporter des solutions concrètes et fournir des lunettes à tous les élèves qui en auront besoin.”

Afin de mener à bien cette opération de dépistage, la Fondation BOA a fait appel à l’Opticien Panafricain Lapaire pour équiper les enfants souffrants de problèmes de vue pouvant être corrigés par le port de lunettes correctrices. Lapaire, présent au Bénin depuis 2020 et connu pour proposer des tests de vue gratuits ainsi que des lunettes de vue de qualité à des prix justes a répondu présent. L’entreprise d’optique a d’ailleurs œuvré auprès des écoliers, parents et enseignants durant le mois de septembre en réalisant des ateliers de sensibilisation visant à favoriser l’adoption d’une bonne routine de santé visuelle basée sur le test de vue et continue son activité de sensibilisation du grand public durant tout le mois d’octobre. “Nous sommes très heureux de la confiance que la Fondation Bank of Africa a placée en Lapaire pour les accompagner dans cette action auprès de la jeunesse béninoise. Cette initiative s’intègre totalement à notre mission d’entreprise et donne du sens à notre travail quotidien auprès de la jeunesse béninoise” - Kossivi DOSSOU, Directeur des Opérations Bénin & Togo.

Du 30 septembre au 11 octobre, les équipes de la Fondation BOA ainsi que celles de Lapaire ont ainsi visité les écoles de Kpétou (Comé), Akodéha et Bopa dans le Mono pour aller à la rencontre des élèves, de leurs parents et enseignants pour leur parler santé visuelle. Au total, ce sont plus de 1,400 enfants qui ont pu réaliser un test de vue auprès d’un spécialiste durant cette campagne de dépistage dont 93 d’entre eux ont pu trouver les lunettes de vue qu’il leur fallait. Lesquelles sont financées intégralement par la Fondation BOA. Un enfant a été réorienté vers une clinique ophtalmique à définir

Témoignage de M. Raïmi Sagbohan, Coordinateur National de la Fondation BOA au Bénin : ”Cette opération nous permet d’identifier des cas graves, par exemple un enfant qui ne voyait rien du tout des deux yeux et n’avançait pas en classe ! Les lunettes vont lui permettre de rattraper son retard ”

Témoignage de Mme Carine Sanou, Directrice EPP Kpetou A : “Nous sommes très contents de cette initiative, c’est très important pour les élèves et ça complète les actions du gouvernement dans ce sens, qui nous a sensibilisés aux problèmes de vue des apprenants”.

Témoignage de M. Yaovi Dombouyou, enseignant à l’EPP Akodeha B : “Les consultations ont montré aux parents l’importance de tester régulièrement l’acuité visuelle des enfants, ce qui n’est pas dans nos habitudes, et pourtant c’est important pour que les élèves qui ont des problèmes de vision puisse avoir les même chances que les autres.”

D’autres campagnes de dépistage de cette envergure devraient être organisées par la Fondation BOA en partenariat avec Lapaire dans les autres pays de la sous-région où la Fondation est déjà présente et active. Ensemble, les deux organisations contribuent ainsi, à leur échelle, à atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD) en matière de santé et d’éducation.

Quelques images



16 octobre 2024 par