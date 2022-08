La FéSEN organise un meeting de soutien aux AME ce mercredi

La situation des Aspirants au métier d’enseignant (AME) préoccupe la Fédération des Syndicats de l’Education Nationale (FéSEN/CSTB). Elle organise ce mercredi 17 août 2022 à la bourse du travail, un meeting de soutien aux Aspirants au métier d’enseignant.

Les AME invités à se mobiliser ce mercredi à la bourse du travail. La Fédération des Syndicats de l’Education Nationale entend examiner avec eux au cours de ce meeting, leur situation de travail. Cette rencontre selon le Creuset National des Aspirants au Métier d’Enseignant (CNAME), sera l’occasion de discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés, et de définir une stratégie de lutte afin de se faire entendre des autorités.

Selon un message signé du secrétaire général du CNAME, Paterne KOUTHON, les AME souhaitent le paiement de « 12 mois sur 12 de salaire », et des avantages, ainsi que leur insertion dans la fonction publique.

Vue l’importance de la rencontre, le CNAME invite tous les aspirants de la maternelle, du primaire et du secondaire à une mobilisation générale.

