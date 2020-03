La FNEB suspend les cours à l’UAC

Pas question pour les étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) de poursuivre les cours dans un contexte marqué par la pandémie de Coronavirus dont le Bénin est aussi victime avec des cas.

La Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) à la suite d’une opération dans les amphithéâtres ce lundi 23 mars 2020, a chassé les étudiants des cours. Pour l’association estudiantine, c’est exposer les étudiants à la pandémie du Coronavirus qui sévit actuellement dans le monde que de les laisser suivre des enseignements dans des conditions qui ne garantissent pas le respect des normes de sécurité sanitaire.

Selon le responsable de la FNEB, Venceslas Akakpo, on ne peut pas interdire les messes, les attroupements de plus de 50 personnes et permettre aux étudiants entassés en des groupes de plus de 200 étudiants à suivre des cours. On ne doit pas attendre le pire avant de réagir, a-t-il averti réitérant l’engagement du mouvement qu’il préside à suspendre les cours jusqu’à nouvel ordre.

Venceslas Akakpo n’a pas manqué d’exprimer son mécontentement vis-à-vis du gouvernement.

Au nombre des mesures prises pour prévenir la propagation de la pandémie, rien n’a été retenue au profit de ses camarades étudiants, a-t-il dénoncé. D’où la nécessité pour les responsables d’étudiants de prendre leurs responsabilités pour épargner leurs camardes de cette pandémie.

