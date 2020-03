La DUD se retire de la course

Le parti Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (DUD) de Valentin Houdé, ne sera pas de la course pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain. Selon les indiscrétions, c’est pour convenances personnelles que le parti a décidé de se retirer de la course aux prochaines élections communales et municipales.

Valentin Houdé rejoint ainsi le groupe de Candide Azannaï et autres qui seront absents sur la liste des partis en lice pour le scrutin du 17 mai prochain.

F. A. A.

11 mars 2020 par