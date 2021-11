La Cour suprême effectue la rentrée judiciaire 2021-2022

La Cour suprême a effectué, ce jeudi 11 novembre 2021, la rentrée judiciaire de l’année 2021-2022. L’audience solennelle d’ouverture de la nouvelle année s’est déroulée à Porto-Novo au siège de l’institution en présence de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata.

« Justice et redevabilité », c’est le thème retenu pour la nouvelle année judiciaire de la Cour suprême. Le juge au-delà de l’impartialité, l’intégrité que lui exige sa déontologie, a le devoir de reddition de compte vis-à-vis du peuple qu’il incarne.

La justice étant rendue au nom du peuple, ne saurait se soustraire aux exigences de redevabilité propre à toute démocratie, a a déclaré Victor Dassi Adossou, président de la Cour suprême.

Exigence dont l’effectivité et l’efficacité selon lui, ne peuvent cependant dépendre pour une large part, que des mécanismes appropriés pour lui permettre d’accomplir en toute indépendance sa mission de service public.

Pour la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, la redevabilité du juge ne suffit pas pour garantir l’efficacité de la justice.

A l’en croire, la responsabilité de l’Etat y est aussi engagée. Elle a évoqué à l’occasion, les actions menées par le gouvernement pour renforcer le conseil supérieur de la magistrature de même que l’expression générale des services judiciaires en leur allouant des moyens humains et matériels propres à leur permettre de remplir leurs fonctions.

