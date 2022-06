La Conférence des ministres africains s’ouvre mercredi à Rabat

Le Royaume du Maroc abrite, ce mercredi 08 juin 2022, à Rabat, la première Conférence ministérielle des Etats africains de l’Atlantique. Une vingtaine de pays de la façade atlantique du continent, dont une quinzaine représentés au niveau ministériel, participent à cette réunion politique.

La Conférence ministérielle des Etats africains de l’Atlantique permettra de concevoir une vision africaine commune sur cet espace vital, de promouvoir une identité atlantique africaine et de défendre d’une seule voix les intérêts stratégiques du Continent, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Trois thématiques vont meubler les travaux de la réunion. Il s’agit de : "Dialogue Politique, de Sécurité et de Sûreté" ; "Economie Bleue et Connectivité" et "Environnement et Energie".

Cette rencontre initiée par le Maroc confirme l’attachement du Royaume à l’optimisation de la valeur stratégique de l’Atlantique, et son souhait de voir l’ensemble des pays riverains se rassembler de part et d’autre de l’Atlantique autour de principes communs et d’intérêts convergents.

En prélude à cette première Conférence ministérielle, une réunion des experts se tient ce mardi 07 juin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine.

7 juin 2022 par