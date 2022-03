La Cellule des plaintes et dénonciations mise en place par décret

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a pris le 19 janvier 2022, le décret portant création de la Cellule d’Analyse et de Traitements des Plaintes et Dénonciations. Rattachée au secrétariat général de la présidence de la République, la Cellule a pour mission de contribuer au renforcement des actions visant la lutte contre l’impunité et la mauvaise gouvernance dans l’Administration publique. La Cellule d’Analyse et de Traitements des Plaintes et Dénonciations est composée de deux (02) sections ; une section dédiée au secteur « Douanes et Impôts » et une section dédiée aux « autres secteurs ». Selon le décret N°2022-040 du 19 janvier 2022, « la Cellule met en place des canaux notamment une plateforme web, un numéro vert, une adresse postale, de collecte des plaintes et dénonciations des citoyens relatives à des présomptions d’actes de corruption et de mauvaise gouvernance.

