La CENA rencontre les partis ce lundi

Dans le cadre des préparatifs pour les élections communales et municipales, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) rencontre dans la matinée de ce lundi 10 février 2020 les partis politiques régulièrement enregistrés en République du Bénin.

Il s’agit d’une séance d’information et d’échanges qui va se dérouler au Chant d’Oiseau à Cotonou.

Sont attendus à cette rencontre les représentants des 12 partis ayant une existence juridique à savoir : UP, BR, Moele-Bénin, FCDB, PRD, UDBN, DUD, FCBE, PFR, GSR, PER et RE.

Les prochaines élections communales et municipales sont fixées au 17 mai 2020.

Akpédjé AYOSSO

10 février 2020 par