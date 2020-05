La CENA entame le déploiement du matériel électoral

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a démarré ce mercredi 13 mai 2020, le déploiement dans les communes et arrondissements, du matériel électoral qui servira au scrutin communal du 17 mai prochaine.

« Nous démarrons par la partie septentrionale de notre pays qui est la plus éloignée de Cotonou. C’est pour nous donner du temps pour que le matériel puisse arriver à temps. Nous allons achever le déploiement par la partie méridionale du Bénin », a déclaré le président de l’institution, Emmanuel Tiando.

Selon lui, tout le matériel électoral sera disponible au niveau de nos communes et arrondissements déjà à la date du vendredi 15 mai 2020. Le matériel sera donc réparti au niveau des postes de vote le samedi 16 mai. Il est composé des documents électoraux (bics, cachets, bulletins de vote, listes d’émargement) et aussi des gels hydroalcooliques et des masques de protection en raison de la pandémie du Covid-19.

Des dispositions sécuritaires ont été prises pour l’acheminement du matériel. « Tout le long du parcours, les forces de sécurité seront là pour veiller au grain pour qu’il n’y ait pas de problème », a rassuré Emmanuel Tiando.

Le président de la CENA Emmanuel Tiando a invité les Béninois à sortir massivement pour voter le dimanche 17 mai 2020.

