La CEB exhorte les pasteurs à sensibiliser les fidèles

Les cas de suicide répétés inquiètent les évêques. La Conférence Episcopale du Bénin (CEB) s’est penchée sur la question lors de la session plénière ordinaire tenue les 18, 19, 20 et 21 octobre 2020 à Natitingou.

« La vie humaine est sacrée et appartient à Dieu depuis sa conception jusqu’à son terme par la mort », notifient les évêques dans un communiqué signé du président de la CEB en date du 21 octobre 2020. Inquiets des cas de suicide répétés surtout au niveau de la jeunesse, les évêques rappellent les paroles du Seigneur dans le livre de Deutéronome : « C’est moi qui fais mourir et qui fais vivre » (Dt 32, 39).

La CEB exhorte les pasteurs à divers niveaux à sensibiliser les fidèles sur l’importance du respect de la vie et sur le soin à apporter à toute détresse humaine en réponse à la Parole du Seigneur dans le livre de la Genèse : « A chacun, je demanderai compte de la vie de son frère » (Gn 9,5).

