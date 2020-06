La CEB déplore les affrontements entre éleveurs et agriculteurs

La Conférence Episcopale du Benin (CEB) a tenu du 09 au 11 juin 2020, sa troisième session plénière ordinaire au titre de l’année pastorale 2019-2020 au Grand séminaire St-Gall de Ouidah. Les Evêques du Bénin se sont penchés sur plusieurs sujets dont les récents affrontements survenus entre éleveurs et agriculteurs à Goungoun.

Dans un communiqué final signé du président de la CEB Mgr Victor Agbanou, les Evêques du Bénin déplorent les affrontements entre éleveurs et agriculteurs survenus, il y a quelques jours à Goungoun, arrondissement de Guéné, dans la commune de Malanville.

Ces affrontements ont occasionné d’importants dégâts matériels et des pertes en vie humaines dans les deux camps. La CEB encourage « les forces de l’ordre et les autorités à divers niveaux à tout mettre en œuvre pour le retour au calme et la coexistence pacifique entre ces deux entités sociales ».

A.A.A

12 juin 2020 par