La CDPA liquidée, un mandataire nommé

Le tribunal de commerce de Cotonou, à travers le jugement N°009/24/CDPA/TTC en date de ce vendredi 22 novembre 20240, a prononcé la liquidation judiciaire du Comptoir de distribution de produits alimentaires (CDPA Sarl).

La liquidation judiciaire du CDPA prononcée, ce vendredi 22 novembre 2024, au tribunal de commerce de Cotonou. Cette décision de justice intervient dans l’affaire opposant cette société à ses créanciers depuis plusieurs années. Par ce jugement, le tribunal estime que les conditions nécessaires à l’adoption d’un accord concordataire n’étaient plus réunies.

Le mandataire nommé par la même occasion est chargé de recenser les actifs et d’organiser leur vente aux fins de rembourser les créanciers.

Si ces derniers espèrent désormais que la vente de ces actifs permettra de minimiser leurs pertes, tel n’est pas le cas des employés et des fournisseurs. Ces derniers s’inquiètent des conséquences sociales et économiques de cette faillite.

La décision de liquider le CDPA a été prononcée après plusieurs mois de négociations infructueuses et de batailles judiciaires, suite aux difficultés financières auxquelles l’entreprise est confrontée depuis 2019. Selon les informations, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte, permettant un sursis temporaire avec l’homologation d’un concordat en 2021. Cependant, les efforts de redressement n’ont pas suffi à sortir l’entreprise de l’ornière. La situation s’est aggravée en 2024, mettant en lumière des dettes colossales et des litiges commerciaux, notamment une condamnation internationale de 613 000 euros (plus de 400 millions FCFA) à une société monégasque, selon les mêmes sources.

Le Comptoir de distribution de produits alimentaires (CDPA) est une entreprise appartenant à l’ancien président de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), Jean-Baptiste SATCHIVI.

F. A. A.

24 novembre 2024 par ,