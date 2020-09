La CAME dissoute

Réforme dans le secteur pharmaceutique au Bénin. Au cours d’une assemblée générale extraordinaire ce jeudi 3 septembre 2020 au Chant d’oiseau de Cotonou, la Centrale d’achat des médicaments essentiels et consommables médicaux (CAME) a été dissoute au profit de la Société béninoise pour l’approvisionnement en produits de santé (SoBAPS SA).

Selon le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, des insuffisances ont été relevées dans la gestion des activités de la CAME en 2018. Suite à cela, le gouvernement a pris un décret portant retrait de l’agrément d’exploitation accordé à la Centrale.

Afin de mener à bien les réformes, un administrateur provisoire a été nommé à la tête de la CAME.

Le 24 juin 2020, le Conseil des ministres a approuvé les statuts d’une nouvelle structure.

La nouvelle société (SoBAPS), qui aura pour actionnaire unique l’Etat béninois sera chargée désormais d’exercer les attributions précédemment conférées à la CAME avec une extension à la gestion des médicaments à usage vétérinaire et des réactifs de laboratoire. Elle sera dirigée par une Direction Générale et un Conseil d’Administration.

3 septembre 2020 par