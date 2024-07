La Convention des Civilisations Xwla remercie le président Talon

La Convention des Civilisations Xwla (C.CI.X) exprime sa reconnaissance au gouvernement du président Talon pour les projets qui mettent en orbite la commune de Grand-Popo. C’est à travers une déclaration, ce dimanche 28 juillet 2024, de sa Majesté l’Empereur Hôlou Houénouhognon, président de la C.CI.X et Secrétaire national du Collège des Hauts Dignitaires.

La réhabilitation du temple Mami Wata de Hêvê, autorisée en Conseil des ministres le 24 juillet 2024 d’une part, les projets de construction du pont de Zandji et du bitumage de la voie Gbècon-Avlo d’autre part. Tels sont les projets du gouvernement salués par la Convention des Civilisations Xwla (C.CI.X).

« Il est évident que la cité popo sera davantage mise en orbite, via le tourisme, par le truchement de ces belles réalisations, que corseront significativement les grands travaux de protection de la côte achevés », a indiqué le président de la C.CI.X et Secrétaire national du Collège des Hauts Dignitaires dans une déclaration à la presse ce dimanche 28 juillet.

Les peuples Xwla en général et les filles et fils de Grand-Popo ont témoigné, par la voix de sa Majesté l’Empereur Hôlou Houénouhognon, leur gratitude au Chef de l’Etat Patrice Talon pour lesdits projets.

Pour la C.CI.X , le temple Mami Wata de Hêvê est l’un des référents du panthéon vodun. « A ce titre, il s’avère que Grand-Popo apportera tout prochainement sa fulgurance à l’éclat des Vodun days », un événement majeur mettant en lumière les arts, la culture et la spiritualité vodun. C’est dans cette perspective que tout le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) est à saluer.

Sa Majesté l’Empereur Hôlou Houénouhognon a saisi l’occasion pour souhaiter, par anticipation, une bonne fête de l’indépendance au peuple béninois.

Bref aperçu de la C.CI.X.

La Convention des Civilisations Xwla (C.CI.X) est née le 30 septembre 2023 lors d’une Assemblée générale tenue à Cotonou. Les notabilités de l’espace Xwla notamment les têtes couronnées et les hauts dignitaires ont participé à l’AG.

L’Association est apolitique et à but non lucratif. Elle entend créer un cadre de rencontre des têtes couronnées et autres dignitaires de l’espace Xwla ; valoriser la chefferie traditionnelle, les savoirs et savoir-faire endogènes de l’espace Xwla. Elle vise aussi à renforcer et entretenir les liens séculaires entre les peuples Xwla ; répertorier, consolider et valoriser le patrimoine culturel Xwla ; concevoir et mettre en œuvre des projets de développement visant à impacter le développement au plan national.

Sa Majesté l’Empereur Hôlou Houénouhognon préside aux destinées de la C.CI.X, cumulativement avec ses attributions de Secrétaire national du Collège des Hauts Dignitaires, organe clé du Conseil National des Cultes Endogènes du Bénin (CONACEB).

M. M.

29 juillet 2024 par ,