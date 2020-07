La Banque mondiale appuie le Bénin avec 09 ambulances

La Banque mondiale soutient les efforts du gouvernement béninois dans le cadre de la riposte à la pandémie du Coronavirus. L’institution financière a fait don ce jeudi 16 juillet 2020 de 09 ambulances pour accompagner l’exécutif dans sa politique de lutte contre la pandémie.

D’une valeur de 800 millions FCFA, ces ambulances permettront d’assurer la prise en charge adéquate des malades en situation critique sur les sites dédiés. Le don offert s’inscrit dans le cadre du projet de Renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l’ouest (REDISSE).

En présence du représentant de la Banque mondiale au Bénin, Atou SECK et du Secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies (CNLS-TP) Melchior AÏSSI, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a réceptionné les véhicules ce jeudi 16 juillet au cours d’une petite cérémonie de réception.

Selon les chiffres officiels, le Bénin à la date du 11 juillet 2020 compte un total de 1378 cas confirmés, 557 guéris et 26 décès.

