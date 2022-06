La BOAD reçoit le soutien du Conseil des Ministres de l’UEMOA et de la BADEA

Messieurs Sani YAYA, Ministre de l’Economie et des Finances de la République togolaise, Président en exercice du Conseil des Ministres de l’UEMOA ; Serge EKUE, Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et Sidi Ould Tah, Directeur général de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), ont procédé à la signature d’une déclaration tripartite en marge de la session ordinaire du Conseil des Ministres de l’UEMOA. Aux termes de cette déclaration, les trois entités régionales s’engagent en faveur du succès du projet d’augmentation de capital de la BOAD.

La BADEA, engagée de longue date dans le financement du développement économique de l’UEMOA et partenaire stratégique de la BOAD, souhaite soutenir le projet d’augmentation de capital de la Banque. A cet effet, l’institution est disposée à considérer avec bienveillance toute requête de prêt concessionnel soumise par les États membres de l’UEMOA. Ce prêt, suivant les recommandations de la BOAD, sera destiné à financer la totalité du capital sujet à appel dans le cadre de son projet d’augmentation de capital.

La BOAD s’est dotée d’un nouveau plan stratégique 2021-2025, le plan DJOLIBA, qui vise à accroître de 50% le financement des projets de développement et notamment ceux liés à la transition écologique (soit environ 6 milliards US$ de nouveaux prêts). L’augmentation de capital envisagée est de l’ordre de 1,5 milliard US$ et permettra à l’institution de répondre aux besoins croissants des populations de l’Union en infrastructures de transport, énergie, habitat, agriculture, éducation et santé.

A propos de la BOAD

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution commune de financement du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Etablissement public à caractère international, la BOAD a pour objet, aux termes de l’Article 2 de ses statuts, « de promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest » en finançant des projets prioritaires de développement. Elle est accréditée auprès des trois mécanismes de financement de la finance climat (GEF, AF, GCF).

Depuis 2009, la BOAD siège en tant qu’observateur à la CCNUCC et participe activement aux discussions relatives à la construction d’une architecture internationale de la finance climat. Elle abrite, depuis janvier 2013, le premier Centre régional de collaboration (CRC) sur le Mécanisme pour un développement propre (MDP) dont le but est d’apporter un soutien direct aux gouvernements, aux ONG et au secteur privé, pour l’identification et le développement de projets MDP. Elle s’est engagée à la neutralité carbone à l’horizon 2023.

