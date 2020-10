La BOAD, CANAL +, Coris Bank Bénin… participent à la 2ème édition des Rencontres de la RSE

La deuxième édition des Rencontres de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) au Bénin est prévue les 15 et 16 octobre 2020. L’événement qui se déroulera en ligne, enregistrera la participation de plusieurs entreprises et institutions.

A en croire Léon Anjorin Koboudé, co-fondateur du cabinet MinDo Consultants, organisateur de l’événement, tout est fin prêt pour la tenue de deuxième édition des Rencontres de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). « A ce jour, nous avons enregistré la participation de la BOAD, du Groupe CANAL +, de Coris Bank International, de Tolaro Global et d’une PME qui produit les liqueurs King Of Soto », a annoncé M. Koboudé, qui se réjouit de l’intérêt que les entreprises portent à la RSE au Bénin.

Cette édition est placée sous le thème « L’après COVID-19, un tournant pour une RSE agissante en Afrique ». L’évènement, qui est dédié à la vulgarisation de la RSE au Bénin en particulier et en Afrique en général, sera un moment d’échanges entre des représentants d’entreprises, d’associations, des consultants, des entrepreneurs et le grand public.

« Contrairement à l’édition précédente qui a eu lieu dans un grand hôtel de Cotonou, la présente édition se déroulera en ligne à cause du contexte sanitaire. Et vos lecteurs peuvent déjà s’inscrire via ce lien : http://bit.ly/mindo-consultants . Les panels seront également diffusés via la page Facebook de MinDo Consultants », note le dirigeant de MinDo Consultants.

Au programme de la deuxième édition des Rencontres de la RSE : un panel animé par des experts sur le thème « L’après COVID-19, un tournant pour une RSE agissante en Afrique », et les présentations des stratégies RSE de la BOAD, du Groupe CANAL + et de Tolaro Global, leader de la transformation de cajou au Bénin. Cet événement s’annonce comme un forum majeur d’information et de sensibilisation sur la RSE au Bénin.

