La 9e Revue annuelle de l’UEMOA se déroule du 3 au 13 mai

La 9e édition de la revue annuelle des reformes, politiques, programmes et projets communautaires dans les Etats membres de l’UEMOA est prévue du 03 mai au 13 juin 2024.

« La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) passe en revue avec les Gouvernements des Etats membres, du 03 mai au 13 juin 2024, les résultats de l’évaluation au titre de l’année 2023 », annonce un communiqué de l’UEMOA en date 30 avril 2024. Elle fait suite aux travaux de la phase technique organisée du 30 octobre au 10 novembre 2023 dans les différents Etats membres. Cette phase a permis d’examiner la mise en œuvre effective de 131 textes réglementaires ainsi que 42 projets et programmes communautaires pour un montant de plus de 138 milliards de FCFA.

« La revue réalisée en 2023 a permis d’obtenir des progrès importants en matière de transposition et d’application des réformes communautaires dans les États. Le taux moyen de mise en œuvre des réformes communautaires au niveau de l’Union est ressorti à 75,91% en 2023, contre 75,34% en 2022 », informe l’UMEOA.

La revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l’UEMOA, placée sous la présidence des Premiers Ministres ou Chefs de Gouvernement, et sous la tutelle des Ministres en charge des Finances, a été instituée le 24 octobre 2013 par Acte Additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement (CCEG) de l’Union.

A.A.A

1er mai 2024 par ,