La 3ème mandature de la CNAB installée

Le Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Cossi Dossouhoui, a procédé vendredi 24 décembre 2021 à l’installation officielle des membres du nouveau bureau national de la Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin (CNAB) 3ème mandature. La cérémonie a eu lieu dans la salle de réunion du Fonds National de Développement Agricole (FNDA) à Akpakpa Cotonou.

Avant l’installation officielle, le rapporteur de la Commission Abdel Rachid Nouhoun a donné lecture du procès-verbal de l’élection du Bureau National de la CNAB, 3ème mandature composé de 13 membres avec à leur tête Imali Hermann Djetta Djoiri.

« Ce jour consacre l’aboutissement du processus pour la mise en œuvre des chantiers du PAG 2 », a déclaré le ministre Gaston Dossouhoui. Au cours de la cérémonie, les missions de la Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin ont été rappelées aux nouveaux membres. Il s’agit entre autres de la représentation des professionnels et autres acteurs du monde agricole auprès des pouvoirs publics ; la sauvegarde des intérêts de la profession agricole, maillon production, transformation et autres ; la contribution à la promotion des secteurs agricoles et para -agricoles ; la coordination des activités agricoles conformément aux politiques de l’État ; la collaboration à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur agricole.

La CNAB donne son avis motivé et à la demande des pouvoirs publics ou fait des suggestions à la question agricole relative entre autres à la politique des prix, des revenus, des crédits, de la commercialisation des produits agricoles, la réglementation relative aux activités agricoles, la réglementation fiscale et douanière concernant les activités rurales, la législation relative au droit de travail et ou au droit foncier en milieu rural, la formation professionnelle des acteurs agricoles, les lois programmes relatives à l’agriculture.

Selon le ministre de l’Agriculture, « les élus doivent contribuer significativement à la concrétisation du Programme national de développement des plantations des grandes cultures, au programme de sédentarisation des élevages de ruminants, au projet de promotion de l’aquaculture durable et de la compétitivité des chaînes de valeur de la pêche, au développement de e-agriculture, à l’irrigation, à la mécanisation agricole etc ».

Le Président sortant de la CNAB, Adjéhoda Amoussou, a invité les nouveaux membres à poursuivre les actions pour l’atteinte des objectifs. « Vous m’avez porté dans un esprit de consensus. J’ai compris le message. C’est un appel à la concertation permanente, à la synergie des forces, à l’esprit de compréhension mutuelle pour des acquis durables », a affirmé le président entrant de la CNAB Imali Hermann Djetta Djori.

