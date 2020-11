Mme Clémence Hounsou, conseillère municipale et 3ème adjointe au maire de la ville de Porto-Novo n’est plus.

Elle a rejoint la demeure éternelle mercredi 11 novembre 2020 des suites d’une courte maladie.

La Conseillère Clémence Hounsou est élue sur la liste du parti Union Progressiste (UP).

F. A. A.

