La 26e mission médicale chinoise déjà au Bénin

Une mission médicale chinoise composée de 22 médecins de plusieurs spécialités est arrivée au Bénin, vendredi 05 août 2022 dans le cadre de la coopération médicale et sanitaire entre la Chine et le Bénin.

Les médecins exerçant dans les spécialités telles que l’ophtalmologie, la gynécologie, la pédiatrie, l’anesthésie, la médecine traditionnelle chinoise et la pharmacie sont présents au Bénin depuis la soirée du vendredi 05 août 2022.

La mission chinoise, la 26e du genre du Bénin est répartie dans les communes de Lokossa et de Natitingou. Elle s’inscrit dans le cadre de la coopération médicale et sanitaire entre la Chine et le Bénin.

La Chine et le Bénin coopèrent dans plusieurs domaines dont la santé constitue un des piliers importants. Depuis l’arrivée au Bénin en 1978 de la première mission médicale chinoise, ce sont plus de 500 médecins chinois qui ont foulé le territoire béninois et des milliers de consultations médicales et d’opérations qui ont été offertes à la population béninoise.

