La 23e assemblée générale ordinaire de la CCR-Uemoa ouverte à Cotonou

La 23e session ordinaire de l’Assemblée générale de la Chambre Consulaire Régionale de l’Uemoa (CCR-Uemoa) s’est ouverte mardi 06 décembre 2022 à l’hôtel Azalai de Cotonou. La cérémonie officielle a été présidée par la ministre de l’Industrie et du Commerce Shadiya Alimatou Assouman.

Ouverture des travaux de la 23e session ordinaire de l’Assemblée générale de la Chambre Consulaire Régionale de l’Uemoa (CCR-Uemoa). Elle se tient du 6 au 8 décembre à Cotonou. Selon la ministre de l’Industrie et du Commerce, le choix porté sur le Bénin pour abriter la 23e Assemblée générale ordinaire de la CCR-Uemoa, témoigne « de la qualité du dispositif de promotion du secteur privé de notre pays ». « Le secteur privé assure environ 90 % de l’emploi dans les pays en développement en général et plus particulièrement dans nos Etats », a informé Alimatou Shadiya. A l’en croire, la Chambre Consulaire régionale de l’Uemoa qui regroupe les organisations du secteur privé de l’Union est un outil puissant au service de l’intégration sous régionale. « En plus de sa participation aux réflexions sur le processus d’intégration économique sous régionale, la CCR-Uemoa doit s’impliquer de plus en plus dans les actions et projets concourant à renforcer les capacités des acteurs économiques afin qu’ils soient capables de faire face à la mondialisation », a affirmé la ministre de l’Industrie et du Commerce. Elle a rassuré l’ensemble des Etats membres de l’Union de la disponibilité du gouvernement béninois à poursuivre ses efforts en matière de promotion du secteur privé communautaire.

Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI-Bénin) a fait savoir que la 23e session se tient dans un contexte caractérisé par la reprise progressive de l’activité économique à la suite de la pandémie de la Covid-19 et les effets de la guerre russo-ukrainienne (hausse du prix du baril de pétrole et une inflation galopante dans tous les domaines). « Les leçons apprises des crises nous obligent aujourd’hui encore plus qu’hier à une meilleure organisation et conjugaison de nos forces pour valoriser et transformer les potentialités nationales et communautaires disponibles pour faire le socle de notre industrialisation », a déclaré Arnauld Akakpo.En tant qu’acteurs du secteur privé, poursuit-t-il, il nous revient avec le leadership du président de la CCR-Uemoa de mettre en place un forum régional du secteur privé qui constituera un important levier de renforcement de la compétitivité et de la résilience des entreprises de l’espace communautaire.

Plusieurs points à examiner

Créée par le Traité de l’Union, la Chambre Consulaire Régionale est chargée de réaliser l’implication effective du secteur privé dans le processus d’intégration de l’Uemoa. Selon Paul Koffi Koffi, Commissaire en charge du Développement de l’Entreprise, des Mines, de l’Energie et de l’Economie Numérique, la ligne directrice de la CCR est en parfaite harmonie avec le Cadre d’Actions Prioritaires de la Commission de l’Uemoa (CAP 2025). Le Commission de l’Uemoa mène plusieurs actions en faveur du secteur privé. Le Commissaire cite entre autres l’adoption d’un cadre juridique et institutionnel harmonisé qui régisse les Partenariats Public Privé, l’adoption de la Stratégie Régionale de Développement de Pôles Energétiques (SDPE) et l’initiative « Tremplin Start-up Uemoa ». « La Commission de l’Uemoa est et restera un partenaire privilégié de notre secteur privé communautaire », a affirmé Paul Koffi Koffi.

La 23e Assemblée Générale Ordinaire de la CCR-Uemoa aura à faire le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière session à Bamako. Selon le Président de la Chambre Consulaire Régionale de l’Uemoa, il s’agira également d’examiner entre autres, les conclusions et recommandations des travaux des commissions techniques et ad ’hoc, le rapport d’activités et la situation financière de l’Institution, le rapport du Comité d’Audit de Conformité (CAC) ainsi que la Charte dont elle s’est dotée dans l’esprit du Règlement Financier de l’Union. A cela s’ajoutent, l’examen du rapport du Comité de Suivi et de Pilotage (CSP) du Plan d’Actions de la mandature 2021-2024, le programme de la mandature ainsi que le Plan d’actions et le Budget 2023. « Je suis persuadé que la mise en œuvre des recommandations et résolutions pertinentes de notre Assemblée Générale permettra à notre Union de progresser vers la réalisation de ses objectifs d’amélioration des capacités productives de notre espace, ainsi que de développement et d’amélioration des conditions de vie des populations », a indiqué Daouda Coulibaly.

