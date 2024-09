La 18è conférence de l’ACA pour renforcer la transformation de l’anacarde

Cotonou abrite du 17 au 19 septembre 2024 la 18ème Conférence et Exposition Annuelle du Cajou de l’Alliance du Cajou Africain (ACA).

Premier producteur mondial de cajou, l’Afrique ne transforme malheureusement qu’environ 10% de sa production. Une situation que les Etats entendent inverser pour leur développement économique à travers la Conférence et Exposition Annuelle du Cajou de l’Alliance du Cajou Africain (ACA) dont la 18è édition se tient au Bénin du 17 au 19 septembre 2024. « A travers cette conférence, nous réaffirmons notre engagement à renforcer la chaîne de valeur et à accroître les opportunités commerciales pour nos producteurs », a déclaré la Ministre béninoise de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouman au lancement de l’ACA au Sofitel Cotonou Marina Hôtel.

La Ministre a exprimé la fierté du Bénin d’accueillir cet événement majeur. Elle a plaidé pour que les Etats fassent des efforts consciencieux pour construire une chaîne de valeur du cajou viable qui garantisse une augmentation substantielle de la transformation des noix africaines.

L’ACA ambitionne de faire du cajou africain une référence mondiale en termes de qualité et de transformation, selon Babatola Faseru, président de l’ACA.

Près de 500 participants examinent les défis et opportunités de la filière cajou en Afrique. Il s’agit de producteurs, d’industriels, des exportateurs et des partenaires techniques venus d’Afrique et d’ailleurs.

M. M.

19 septembre 2024 par ,