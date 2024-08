La 18e Foire commerciale des Etats membres de l’OCI en novembre

La 18e édition de la Foire commerciale des Etats membres de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) se tiendra du 29 novembre au 1er décembre 2024 au Pakistan au Centre d’Expo de Lahore.

Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) organise en collaboration avec l’Autorité pakistanaise pour le développement du commerce (TDAP) sous l’égide du Ministère du commerce du République Islamique du Pakistan, la 18e Foire Commerciale des États Membres de l’OCI, du 29 novembre au 1er décembre 2024 au Centre d’Expo de Lahore. Il s’agit d’une « plateforme d’échanges entre les professionnels du milieu des affaires qui partagent des valeurs communes en matière de coopération et de développement conformément à l’éthique, aux valeurs et aux principes édictés par l’Islam en matière d’échange de biens et de services ».

Selon la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, ce sera l’occasion pour les entreprises béninoises de « promouvoir les produits et services des pays membres, conclure des transactions commerciales et nouer des relations de partenariat ». Le formulaire d’inscription/formulaire d’exposant est disponible sur : https://icdt-tradevents.org/en/18thtfoic.

La Foire est ouverte aux 57 États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), aux institutions de l’OCI et aux différents opérateurs économiques, publics et privés des pays islamiques. Les États en tant qu’observateurs au sein de l’OCI (Bosnie-Herzégovine, République centrafricaine, Royaume de Thaïlande, Fédération de Russie, État turc de Chypre du Nord), les opérateurs économiques des communautés islamiques des pays non membres peuvent également y prendre part.

