La 12è édition Wémèxwé reportée sine die

En raison de la pandémie du Covid-19, la 12e édition de la fête identitaire Wemexwe est reportée à une date ultérieure. L’annonce a été faite à travers un communiqué du coordonnateur général de la fête Antoine Bonou.

Initialement prévue pour le mois de janvier 2021, la fête Wemexwe est reportée à cause de l’immense foule qui afflue généralement sur les lieux des retrouvailles annuelles et le risques de propagation du coronavirus.

Des cultes et autres offices religieux seront célébrés au cours de la période du 14 au 17 janvier 2021, dans les églises, couvents et autres.

Pour la circonstance, le port de l’un des tissus de wéméxwé et tee-shirt (Lacoste +casquette) sont vivement recommandés.

Le coordonnateur général informe que le choix est porté sur celui de la dernière édition (Bonou 2020) encore disponible.

