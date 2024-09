LN24 lance Afrique.ECO, une émission dédiée à l’actualité africaine

LN24, la chaîne belge dédiée à l’information sous toutes ses formes, met en valeur le monde de l’entreprise et ses réussites. Elle est particulièrement fière d’annoncer la création d’un nouveau magazine inédit : Afrique.ECO. L’objectif est de mettre en avant les dynamiques économiques du continent africain et les relations stratégiques entre l’Europe et l’Afrique.

L’importance stratégique du continent africain au sein de l’économie mondiale n’est plus à démontrer, elle sonne comme une évidence. Novateur dans son concept et sa forme, Afrique.ECO est appelé à être diffusé à un rythme mensuel. Il s’inscrit parfaitement dans la mission de LN24 à savoir relayer avec précision et objectivité les grands événements internationaux, mettre en valeur les réussites économiques, les idées novatrices et les personnalités influentes qui façonnent l’avenir.

Le magazine Afrique.ECO sera présenté par Valery Desil, consultant Europe-Afrique, accompagné de Tara Bendo, analyste économique de premier plan, apportant son expertise sur les tendances économiques en Afrique et les opportunités d’investissement.

En collaboration avec des médias africains partenaires, Afrique.ECO fera l’objet d’une diffusion sur le continent africain offrant une très large visibilité. Cette nouveauté dans le paysage audiovisuel belge vise à créer une plateforme de dialogue dynamique entre les acteurs économiques des deux continents, en apportant une vision actualisée et nuancée des défis et des opportunités économiques.

Denis Pierrard, Directeur général du pôle audiovisuel d’IPM Group, souligne : « Avec le support d’IPM Group, Afrique.ECO s’engage à mettre son expérience au profit du décryptage des dynamiques en cours et encourager des partenariats solides et durables. »

L’Afrique, avec ses 1,4 milliard d’habitants et un PIB en expansion constante, représente aujourd’hui une des régions les plus dynamiques du monde, avec une croissance annuelle moyenne de + 4%. Les secteurs tels que l’agriculture, la technologie, la santé et les infrastructures attirent de plus en plus d’investissements internationaux.

Afrique.ECO sera un rendez-vous mensuel incontournable pour analyser ces transformations et offrir une vision complète des relations économiques euro-africaines. Le magazine sera diffusé pour la première fois en octobre 2024 sur LN24.

30 septembre 2024