LG Afrique lance son site internet en Français

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de communication, LG Afrique a lancé son site internet en français (https://www.lg.com/africa_fr). Avec l’arrivée du français sur le site, LG souhaite faciliter la communication et rapprocher ses produits de ses clients, fournisseurs, partenaires et collaborateurs en Afrique francophone.

La version française du site internet répond à la demande croissante des visiteurs francophones sur le site et présente désormais de façon accessible l’expertise de l’entreprise en matière d’électroménagers, de produits informatiques et de télévision et de Home Entertainment.

LG estime que ce nouveau canal de communication en français aura une importance particulière pour ses opérations sur le continent africain. Selon M. Hari Elluru, chef de la division du marketing d’entreprise, Opérations de LG Electronics en Afrique de l’Ouest, « cette décision intervient à la suite de l’engagement de LG de progresser sur le marché francophone à fort potentiel ». « Ce nouveau site web vient à point nommé car il contient des informations en français relatives aux produits de LG et des offres exclusives », a-t-il ajouté.

L’Afrique est le continent avec la croissance urbaine la plus rapide. En 2040, plus de 50% de la population africaine vivra en milieu urbain. De plus, la majorité de la population francophone mondiale vit en Afrique. « Nous sommes ravis de présenter notre nouveau site internet en français qui enrichira davantage la vie de nos consommateurs et permettra à LG de gagner une bonne part de marché en Afrique francophone », a souligné M. Elluru.

LG Electronics est non seulement pionnier de l’électroménager, mais aussi une entreprise qui œuvre en faveur de l’environnement et qui sait innover sur le plan technologique et numérique. Le site regorge de nombreux produits qui permettront de vivre tous les grands moments que la vie permet.

À propos de LG Electronics

LG Electronics Inc. est un innovateur mondial en matière de technologie et de fabrication, présent sur 140 sites et employant plus de 70 000 personnes dans le monde. Avec un chiffre d’affaires mondial de 54,4 milliards de dollars en 2018, LG est composé de cinq entreprises - Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle Component Solutions et Business Solutions. LG est l’un des principaux producteurs mondiaux de téléviseurs, de réfrigérateurs, de climatiseurs, de machines à laver et d’appareils mobiles, notamment les produits hauts de gamme LG SIGNATURE et LG ThinQ dotés d’intelligence artificielle.

