LE STYLISTE JERRY SINCLAIR S’OFFRE TATA ADJATCHÈ

« Cette BD est un bijou » a déclaré le styliste, heureux de se faire dédicacer la Bande dessinée historique signée par Tiburce ADAGBE et dessinée par le jeune surdoué du dessin, Kénneth Vihotogbe. « J’avais déjà commencé un travail avec Tiburce, il y a quelques années, sur la conceptualisation, dans le domaine de la mode, de grandes figures féminines de l’histoire africaine précoloniale. La moisson était très belle et je crois que nous y reviendrons avec le personnage de l’amazone Tata Adjatchè », a-t-il ajouté en levant un coin de voile sur le nouveau projet sur lequel il entend se lancer prochainement avec l’auteur Tiburce ADAGBE. Selon lui, « il doit exister un mécanisme de vases communicants entre la mode et notre culture, l’une devant servir de source d’inspiration à l’autre.

« Pour la marque Jerry Sinclair, j’ai fait, il y a un peu plus de deux ans, des travaux sommaires sur Tassi Hangbe, reine et amazone du Danxomè et la linguère Ndaté Yalla Mboj, dernière grande reine de l’empire waalo du Sénégal », a rappelé Tiburce ADAGBE qui informe avoir également travaillé sur Nae Agontinmey, mère du roi Guezo, vendue aux négriers. Mais c’est finalement l’écriture de la BD Tata Adjatchè qui a pu aboutir... pour le moment.

4 septembre 2024 par