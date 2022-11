LE DERNIER MIRACLE

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon avouons qu’avec ou sans pagaille, aucune boule de cristal, aucun marc de café, aucune lancée de cauris, et même mon verre-bambou de Sodabi n’aurait pu laisser lire le "miracle" qui s’est produit jeudi dernier, flambeau en main, pour mes Neveux et Nièces" les Démocrates ", et qui parait-il, sera retranscrit dans la prochaine version de la Bible, juste après celui qui consista à transformer l’eau en vin à CANA, chez Foo Dezi Vodonou...

Mais il se raconte que contrairement à ce miracle du Christ qui a réjoui toute la foule des noceurs de CANA, celui qu’on fit faire à Jésus Razaki Amouda jeudi dernier, aurait entrainé une diarrhée de cheval sous un baobab sur des cauris ...

Mais vous êtes tous des pagailleurs, vous mes Neveux et Nièces qui demandiez pourquoi la liste officielle des candidats alignés du parti à la torche ou au flambeau est restée tant cachée sous les boubous jusqu’hier au risque de déclencher un incendie... Le Président d’honneur est pompier en Guinée déjà, mais nuitamment ou même en plein soleil il pourrait reprendre du service entre Tchaourou et Cadjèhoun en passant par Savè ...

