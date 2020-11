LA BRVM ET L’AMCHAM CI SCELLENT UN PARTENARIAT STRATEGIQUE

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et la Chambre de Commerce Américaine en Côte d’Ivoire (AMCHAM CI) ont créé un cadre formel de collaboration à travers la signature d’un Mémorandum d’entente en vue de la promotion du Marché Financier Régional de l’UEMOA auprès des investisseurs américains.

La signature de ce Mémorandum vise (i) à mener des activités communes de promotion du Marché Financier Régional de l’UEMOA auprès d’investisseurs internationaux, notamment américains ; (ii) à sensibiliser les entreprises membres de l’AMCHAM Côte d’Ivoire sur les opportunités offertes par la BRVM et (iii) à mener des actions de développement de la bourse pour soutenir les économies des pays de l’UEMOA.

Pour se faire, la BRVM met déjà à disposition de l’AMCHAM des données de bourse sous forme digitale afin d’alimenter son site web et les newsletters diffusées auprès des investisseurs américains.

Saluant la signature de ce mémorandum, Monsieur Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM et du DC/BR, a indiqué que cette convention s’inscrivait dans « le cadre des actions de développement entrepris par la BRVM depuis plusieurs années afin de tisser des partenariats stratégiques avec plusieurs organisations en vue de promouvoir les opportunités qu’elle offre tant aux émetteurs qu’aux investisseurs ». La BRVM travaille donc à attirer d’avantage d’investisseurs américains sur son marché et ce partenariat avec l’AMCHAM y contribuera efficacement.

Pour Monsieur Yohannes MEKBEBE, nouveau Président de l’AMCHAM CI, le challenge principal de son mandat est de marquer la présence américaine dans le tissu économique ivoirien. C’est pourquoi, dès sa prise de fonction, son action prioritaire a été d’établir un cadre de collaboration avec la BRVM à la suite de l’identification des besoins exprimés par les investisseurs américains notamment en termes d’information sur le marché de la BRVM qui est l’une des plus importantes bourses francophones en Afrique.

A propos de l’AMCHAM CI

La Chambre de commerce américaine en Côte d’Ivoire (Amcham CI) est une organisation non gouvernementale à but non lucratif créée en janvier 2013 par un groupe de sociétés américaines basé en Côte d’Ivoire, sous les auspices de la Chambre de commerce américaine à Washington DC.

Sa mission est de créer de la valeur pour ses membres en fournissant des informations et en facilitant l’accès et les connexions qui donnent aux membres une vue d’ensemble de l’environnement opérationnel local, régional et mondial, améliorent leurs capacités professionnelles et leur permettent de prendre des décisions d’affaires, en étant bien informés.

Composé de six (06) membres lors de sa création en 2013, l’AMCHAM CI totalise à ce jour, vingt-deux (22) membres actifs représentant 22 sociétés.

https://amcham-ci.org/

A propos de la BRVM

Portée sur les fronts baptismaux le 18 décembre 1996 à Cotonou (BENIN), la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est une bourse électronique parfaitement intégrée commune à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Outre les titres de participation (actions), la BRVM propose l’admission et la négociation des titres de créance (obligations).

La BRVM offre aux investisseurs un environnement boursier de classe mondiale avec des systèmes de Cotation et de règlement/livraison des transactions à la fine pointe de la technologie. La BRVM assure la Vice-Présidence du Comité Exécutif de l’African Securities Exchanges Association (ASEA) et est membre du Conseil pour l’Intégration des Marchés de Capitaux en Afrique de l’Ouest (WACMIC).

Elle est depuis novembre 2016 classée dans la catégorie des marchés frontières par le MSCI.

