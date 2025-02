L’ultime appel de la HAAC aux journaux et sites non autorisés

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a lancé un avertissement aux promoteurs de journaux et de sites internet non autorisés exploités.

Dans un communiqué en date du 11 février, le Président de la HAAC souligne que plusieurs journaux, qu’ils soient en version papier ou numérique, ainsi que des sites de communication audiovisuelle, diffusent des informations sans l’autorisation requise. Ces activités, précise le communiqué, sont contraires aux dispositions de la loi 2015-07 du 20 mars 2015, portant Code de l’Information et de la Communication en République du Bénin.

L’article 182 de cette loi stipule que l’édition de tout journal ou écrit périodique doit être précédée d’une déclaration préalable et d’un dépôt légal. De même, l’article 252 exige que l’exploitation des sites internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite soit soumis.

Face à cette situation, la HAAC enjoint les responsables des organes de presse non enregistrés à cesser immédiatement toute activité de publication ou de diffusion.

Le communiqué signé par le Secrétaire Général François Awoudo se termine par une mise en demeure à ces promoteurs. Ils sont invités à se conformer aux exigences légales sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

