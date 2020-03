L’ouvrage ‘’Poèmes Bohèmes’’ de Parfait Affoukou vient de paraître

‘’Poèmes Bohèmes’’ est le premier ouvrage du jeune auteur béninois Parfait Affoukou publié aux Éditions Jets d’Encre. Il s’agit d’un recueil de poèmes aussi sombres que doux. Le poète y conte la triste beauté des mornes existences.

En 98 pages, Parfait Affoukou d’une douce élégance, peint avec délicatesse le mal de vivre, l’espoir vacillant mais aussi les joies éphémères, instants précieux, dont seule la poésie parvient à rendre toute la complexe et fragile beauté.

Le jeune écrivain rime, versifie et joue avec les mots : « Le vent m’a fait voyager dans le ciel. Il m’a fait voir du monde, l’essentiel. Il a dans ses poches des clés passe-partout. On rentrait où on voulait sans payer un sou. […] Le vent m’a montré son secret, sa magie, Celle qui lui permet de se rendre invisible. Mais aussi ce petit rien, cette lubie, Qui lui permet d’être si fort, si puissant et si sensible ».

Encadré

Qui est Parfait Affoukou ?

Etudiant en troisième année de licence en fiscalité à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), Parfait Affoukou est un jeune écrivain né en 2001 dans un village des Collines, au Bénin. Outre son amour pour l’écriture, il est aussi un passionné de mathématiques, de comptabilité et de fiscalité. ’’Poèmes bohèmes’’ est son premier recueil.

Akpédjé AYOSSO



10 mars 2020 par