« L’objectif est de réduire sensiblement le taux de pauvreté »

La ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance a effectué une tournée de sensibilisation dans le département du Borgou, vendredi 04 et samedi 05 février 2022, en prélude au lancement de la phase 2 du microcrédit. Mme Véronique Tognifodé s’est rendue dans les communes de Pèrèrè ; Bembèrèkè et Tchaourou.

Face aux femmes, la ministre Véronique Tognifodé a exposé les avantages du Microcrédit Alafia. Selon la ministre, l’État prend en charge les frais de décaissement et de remboursement avec un taux d’intérêt très bas (4%). La phase 2 du microcrédit Alafia passera à Cent mille (100.000) FCFA.

« Comme annoncé, le Gouvernement a mis suffisamment de moyens à la disposition du FNM, dans le cadre de la mise en œuvre du microcrédit Alafia. Notre objectif est de réduire sensiblement le taux de pauvreté dans le pays et d’aider les femmes à être économiquement autonomes », a ajouté la ministre Tognifodè.

Ont participé aux séances de sensibilisation, les femmes leaders, les responsables de groupements féminins, les représentants des Services Financiers Décentralisés (SFD), partenaires du Fonds National de la Microfinance (FNM), les élus locaux et communaux ainsi que les assistants sociaux.

Le but est d’accroître les activités génératrices de revenus des bénéficiaires.

La ministre Véronique Tognifodé a aussi visité les groupements féminins actifs des localités sillonnées pour s’enquérir de leurs conditions de travail et de l’utilisation faite des matériels mis à leur disposition.

A.A.A

7 février 2022 par