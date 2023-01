L’invalidation de sièges de députés UPR demandée par GOLOU rejetée

Le recours en reformation des résultats de l’élection législative du 08 janvier 2023 dans 11 e circonscription électorale (CE), et en invalidation des sièges attribués à Richard ALLOSSOHOUN, et Gisèle SEWADE, tous deux candidats déclarés élus sur la liste du parti Union Progressiste le Renouveau (UPR) dans ladite circonscription a été rejeté par la Cour constitutionnelle. La haute juridiction à travers la décision EL 23-009 du 26 janvier 2023, a observé que le requérant, Emmanuel GOLOU, candidat sur la liste du parti Bloc Républicain (BR) dans la même circonscription électorale, n’apporte pas la preuve que le démarrage prématuré (06h) du scrutin au poste de vote №1 à l’EPP de Dagoudihoué, dans le village de Sawamey Houéyiho, a entraîné le bourrage d’urne, et que mention n’en a pas été faite procès verbal.

Lire la décision de la Cour constitutionnelle

29 janvier 2023 par ,