L’incroyable univers des monnaies numériques

Les crypto monnaies font les choux gras depuis des années. Pas une minute ne passe en effet sans qu’on en parle. Et si tout le monde parle de la même chose, c’est un signe infaillible que cela mérite qu’on s’y attarde. D’autre part, les prix ont atteint des sommets insoutenables et sont sur le point de s’effondrer, comme ce fut le cas en 2018. En effet, La Financial Conduct Authority, l’autorité de surveillance financière du Royaume-Uni, a averti cette année que les investisseurs peuvent perdre 100% de leur argent lorsqu’ils utilisent des crypto-monnaies. Il n’a pas cherché à bloquer les transactions de crypto-monnaie mais a interdit la vente de dérivés sur des actifs crypto aux clients de détail britanniques.

Mais force est de constater qu’au cours des 12 derniers mois, les entreprises et les investisseurs institutionnels se sont prudemment plongés dans les actifs numériques. Depuis que les banques centrales du monde entier ont répondu à la pandémie de coronavirus par des politiques monétaires faciles, les grands gestionnaires d’actifs et les hedge funds ont cherché des moyens de se protéger d’un retour de l’inflation et de l’érosion de la valeur de certaines devises, dont le dollar.

Certaines banques centrales et d’autres institutions financières explorent même l’idée d’émettre des alternatives numériques pour les monnaies nationales. Pour certains analystes, les monnaies numériques des banques centrales confèrent une légitimité à l’espace cryptographique, tandis que d’autres pensent qu’il s’agit d’une tentative des banques centrales de reprendre le contrôle du marché.

Mais cela ne signifie pas que les risques des crypto-monnaies sont susceptibles de se dissiper de sitôt. Alors que le marché non réglementé rebondit à travers ses dernières fluctuations de prix, il est loin de la stabilité ou de la sécurité. Tout ceci rend les investisseurs perplexes et pourraient freiner la volonté de certains à placer leur argent dans cet actif. Alors, si jamais vous avez des doutes, voici ce que vous devez vous intéresser à des informations telles que :

Le marché des crypto monnaies représentent une multitude de potentialités pour les investisseurs. Chaque investisseur peut alors choisir la solution qui lui semble la plus fiable et la plus rentable. Bien entendu, l’une des solutions les plus accessibles en ce qui concerne le bitcoin, c’est d’y investir. Dans un tel contexte, les plateformes de placement se sont multipliées au fil des années. https://bitcointrader.site/fr/ est l’un des sites dédiés à cette activité. Les investisseurs venant des 4 coins du globe peuvent y placer leur argent.

• les crypto monnaies pourraient représenter une alternative réelle aux monnaies actuelles. Ce qui serait une véritable avancée, car cette nouvelle forme de monnaie pourra être soumise à une réglementation mondiale, ce qui n’est pas le cas pour certaines monnaies traditionnelles telles que l’Euro, le Dollars et bien d’autres.

• il existe une multitude de cryptomonnaies, et le Bitcoin reste la plus connue de toutes. Il est également important de préciser que les diverses fluctuations du cours du Bitcoin ont des répercussions directes sur le cours des autres monnaies. En réalité, les altcoins ont été créées pour représentées pour le Bitcoin, ce que l’argent est pour l’or.

Le Bitcoin en particulier, et les crypto en général, ont connu une ascension rapide et sauvage, depuis ses débuts en 2008 en tant qu’idée publiée sur une liste de diffusion de cryptographie jusqu’à son statut actuel de géant financier mondial avec une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars. Si vous êtes arrivé tôt et que vous avez tenu, félicitations. Vous devez être très riche aujourd’hui. Mais si vous ne vous êtes pas encore lancé, il se peut que ce soit le bon moment.

29 novembre 2021 par