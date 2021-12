L’immersion en entreprise démarre ce jeudi pour 10 jeunes à MTN

Le ‘’Yellow Graduate Programme’’, édition 2021 de MTN Bénin est entré dans sa phase opérationnelle, mercredi 22 décembre 2021, pour les jeunes retenus au terme du processus de recrutement par candidatures.

Une cérémonie officielle de bienvenue a été organisée ce mercredi 22 décembre 2021, au siège du réseau de téléphonie mobile à Cotonou, pour accueillir les dix (10) nouveaux jeunes diplômés qui commencent leur stage de douze mois au sein de MTN Bénin. Ce fut l’occasion idéale pour les directeurs des différents départements de MTN, de prodiguer des conseils à leurs nouveaux collègues qui ont reçu chacun, leur lettre officielle de démarrage de stage à MTN Bénin. « Nous sommes très contents qu’ils se joignent à nous. Nous sommes très contents d’avoir ces dix jeunes avec nous. 50% parmi eux sont des femmes », a indiqué Uche Ofodile, Directrice générale de MTN Bénin à l’endroit des lauréats de ‘’Yellow Graduate Programme’’.

Les lauréats retenus sont des jeunes très dynamiques que le Programme peut aider à faire quelque chose de positif, selon la directrice générale de MTN Bénin. « J’attends qu’ils apprennent. J’attends également que nous au sein de l’entreprise nous puissions apprendre d’eux. Ils viennent aujourd’hui avec de nouvelles idées, avec des compétences et peut-être avec beaucoup de choses que nous n’avons pas en interne. Donc, c’est pour nous un partenariat gagnant-gagnant. Ils apprennent de nous et nous voulons qu’à la fin de ce stage nous puissions également tirer quelque chose de la jeunesse », a indiqué Uche Ofodile qui a ajouté que le programme s’inscrit dans la vision du gouvernement qui met la jeunesse au centre du développement. Les douze mois de stage se dérouleront suivant un programme de rotation chaque deux mois dans les différents départements de MTN Bénin, selon Sissuh Viviane Ayaba, Directrice des Ressources Humaines de MTN Bénin. « Ce qui leur permettra à la fin de l’année d’avoir fait le tour de la maison et d’avoir une meilleure compréhension du business. Tel que le programme est conçu, ça va leur permettre d’avoir une vue 360° degré, de comprendre le business, de comprendre MTN et surtout d’apprendre de ce qu’est la vie en entreprise », a expliqué la Directrice des Ressources Humaines de MTN Bénin.

Lauréate de ‘’Yellow Graduate Programme’’, Sonia Rosette Awadji a confié que le Programme est une opportunité qui est offerte aux jeunes pour acquérir des compétences. « On va parcourir beaucoup de services, apprendre de nos aînés et on va donner le meilleur de nous-mêmes. MTN est à féliciter et à remercier parce que ce n’est pas légion de voir des entreprises privées s’intéresser aux jeunes qui sortent des universités avec des diplômes », s’est réjouie Sonia Rosette Awadji, lauréate de ‘’Yellow Graduate Programme’’.

C’est le même sentiment de joie qui anime Evans Amoussou, un autre lauréat du Programme qui se dit convaincu que‘’Yellow Graduate Programme’’ lui permettra d’ « approfondir » ses « connaissance de base » et de « profiter au maximum de l’expérience des supérieurs ».

‘’Yellow Graduate Programme’’

Il faut préciser que sur les 278 dossiers de candidatures (des vidéos de 2 minutes présentant la motivation) reçus dans le cadre du processus du recrutement, 38 ont été sélectionnés et 10 jeunes ont été retenus pour commencer le stage à MTN Bénin. Pour ce qui est des conditions de participation à la sélection du ’Yellow Graduate Programme’’ de MTN, le potentiel lauréat doit avoir : entre 18 et 25 ans, une Licence ou un Master obtenu dans l’année en cours ou dans l’année d’avant le lancement du Programme, une moyenne de 15 minimum. « Le Programme est lancé exclusivement sur les réseaux sociaux. Nous envoyons des affiches avec des liens, un code QR grâce auquel les étudiants ou les diplômés peuvent postuler (…) Il s’agit plus tôt d’une motivation pour la participation au Programme. La méthodologie a changé parce que nous ne voulons plus des écrits et le monde évolue vers la digitalisation. Nous sommes une entreprise de technologie. Nous voulons faire les choses selon les nouvelles lois de la technologie », a expliqué Esther Ganyi-Akue, coordonnatrice du recrutement à MTN Bénin.

Marc MENSAH

