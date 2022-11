L’identité du douanier mort à Sakété

Un douanier s’est suicidé dans la soirée du samedi 26 novembre 2022 à Modogan, une localité de la commune de Sakété, département du Plateau. Fata Lanwi s’est donné la mort sur son lieu de travail, plongeant toute l’unité des disciplines de Saint Mathieu de la localité dans le deuil.

Fata Lanwi, c’est l’identité du douanier qui s’est donner la mort dans la soirée du samedi 26 novembre 2022 à Modogan, commune de Sakété. Il se serait servi de son arme pour se suicider.

Autrefois agent de constatation et caissier, il a été promis la veille de son décès, chef intérimaire du poste de douane de Modogan, en remplacement de son ex patron, Yaka N’Tcha M’po.

Ce dernier est soupçonné dans un dossier de malversation financière relatif à l’émission de plusieurs quittances frauduleuses au poste de douane de Modogan. Il est actuellement en garde à vue à la Brigade économique et financière (BEF).

