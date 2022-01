L’identité des policiers arrêtés dans l’affaire falsification de passeports

On en sait un peu plus sur l’identité des agents de police arrêtés dans l’affaire de faux passeports à la Direction de l’émigration et de l’immigration (DEI). Au nombre des inculpés, figurent le chauffeur et la secrétaire particulière de l’ex directeur de la DEI, Florent Agbo.

Adjagba Brigitte, Adounvo Nelson (attaché des services financiers), Agounkpleto Ernest surnommé ‘’Babariba’’, Assavèdo Aubin, Dadjè Agbo Damase et Zohoungbogbo Modeste sont les agents mis aux arrêts dans l’affaire de faux passeports à la DEI. De sources concordantes, plusieurs autres agents ont abandonné leurs postes de travail du fait de cette affaire qui éclabousse la Direction de l’émigration et de l’immigration depuis quelques semaines. Certains ont été présentés à la Brigade économique et financière (BEF) ce lundi 24 janvier, jour d’ouverture du procès de l’ancien directeur, Florent Agbo poursuivi pour abus de fonction à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

L’affaire de falsification de passeports a éclaté quand des camerounais ont été interpellés à l’aéroport international de Cotonou avec des passeports béninois.

F. A. A.

24 janvier 2022