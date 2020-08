L’héroïne Sakina Harouna honorée à la présidence

Sakina Harouna, la jeune femme de Woria, qui a sauvé 5 naufragés lors d’une noyade sur le fleuve Okpara sera reçue ce mercredi 19 août 2020 par le Chef de l’Etat Patrice Talon.

L’acte d’humanisme et de courage de la jeune Sakina Harouna est salué depuis quelques jours par les autorités et le peuple béninois.

Après l’audience prévue ce jour avec le président de la République, Sakina Harouna pourrait être citée dans l’Ordre National du Bénin. Une distinction honorifique pour récompenser son mérite personnel et ses services rendus à la Nation.

La jeune femme est entrée dans la légende depuis le 03 août dernier. Sakina était en train de faire des travaux domestiques lorsqu’elle a entendu les cris de détresse des naufragés dont la barque a chaviré sur le fleuve Okpara à Woria, un village de l’arrondissement de Tchatchou, dans la commune de Tchaourou. Instinctivement, elle s’est jeté à l’eau et a pu sauver cinq personnes des 11 victimes du drame.

Depuis cet acte héroïque, elle est l’objet de toutes les attentions. Le préfet du département lui a offert une enveloppe de 100 000 FCFA. Sans oublier les personnes de bonne volonté, qui ne cessent de la combler d’éloges, de présents et autres distinctions.

A.A.A

19 août 2020 par