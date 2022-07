L’héritage politique de Rosine Soglo ne sombrera pas, promet Ganiou

L’ancien ministre des sports, Ganiou Soglo se souvient du rappel à Dieu de sa mère, Rosine Vieyra Soglo ce lundi 25 juillet 2022, date anniversaire de son décès. A travers une publication sur sa page Facebook, il a exprimé ses remerciements à sa maman pour tout ce qu’elle a fait, et pour ce qu’elle a été. L’ancien ministre des sports a rassuré sa défunte mère de ce que l’héritage politique « ne sombrera jamais ».

Lire le message de Ganiou Soglo

« Le 25 juillet de l’année dernière, dans une douleur indescriptible, j’ai vécu ton rappel vers le créateur.

J’aurai tout donné pour t’avoir encore quelques années parmi nous, hélas !

Birago DIOP nous a appris que les morts n’étaient pas morts et je comprends encore plus aujourd’hui, qu’hier cette assertion car tout me rappelle ta présence.

Un an aujourd’hui, c’est l’occasion pour moi de te dire une fois de plus merci pour tout ce que tu as fait pour nous, merci d’avoir été ce que tu as été.

Ton souvenir restera vivace à travers nous, ton heritage politique ne sombrera jamais.

Maman, une lionne ne meurt jamais, elle dort.

Alors dort en paix et que le miséricordieux veille sur toi.

Inna Lillahi wa inna Ileyhi rajiu’un

Amine yarabi”.

25 juillet 2022 par ,