L’exposition des trésors royaux rouverte le 16 juillet

Les vacanciers, touristes culturels, professionnels du monde de l’art et des Béninois de la diaspora qui n’ont pu visiter les trésors royaux et les œuvres contemporaines peuvent encore le faire du 16 juillet au 28 août 2022.

L’exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation » réouvre ses portes du Samedi 16 juillet au Dimanche 28 août 2022, selon un communiqué du gouvernement en date du 21 juin.

Il s’agira de permettre aux vacanciers, touristes culturels, professionnels du monde de l’art et des Béninois de la diaspora de vivre une expérience inédite à travers « des visites guidées menées par des médiateurs culturels, des ateliers de pratiques artistiques pour le jeune public, conduits par des artistes et animateurs, des nocturnes évènementielles faisant dialoguer les Arts de la parole avec les Arts visuels, des réservations en ligne pour offrir une expérience qualitative et immersive ».

L’exposition qui s’est déroulée du 20 février au 22 mai 2022 à la Présidence de la République a vu défiler près 200.000 visiteurs en 40 jours. Il a été décidé de sa réouverture certainement en raison de l’engouement suscité auprès du public.

M. M.

21 juin 2022 par ,