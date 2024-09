L’exposition collective Dig Where You Stand s’ouvre à Cotonou

La galerie ‘’Les Ateliers Coffi’’ à Cotonou a accueilli vendredi 27 septembre 2024, le vernissage de l’exposition collective Dig Where You Stand – From Coast to Coast. Une vingtaine d’œuvres du photographe et activiste sud- africaine de renommée internationale Zanele Muholi y sont exposées.

Une série d’autoportraits de Zanele Muholi magnifiant la femme africaine sont exposés à la galerie ‘’Les Ateliers Coffi’’ à Cotonou. Les premiers œuvres qui accueillent sont des photographies en noir et blanc, chacune mettant en scène une femme noire dans une posture à la fois digne et pleine de grâce. L’un des portraits montre Zanele Muholi arborant une coiffe et un collier faits de pinces à linge. Le blanc-noir crée un contraste fort qui accentue l’intensité de son regard. L’artiste utilise des objets du quotidien pour exprimer des thèmes complexes liés à l’identité. Au milieu de cette série d’autoportraits, trois sculptures d’une dimension impressionnante. Zanele Muholi est connue pour son travail photographique explorant l’identité queer dans l’Afrique du Sud contemporaine.

Une exposition itinérante

Les œuvres de l’artiste sud-africaine sont exposées dans le cadre de l’exposition collective Dig Where You Stand – From Coast to Coast. C’est une initiative du curateur Azu Nwagbogu, fondateur et directeur de l’African Artists Foundation. Dig Where You Stand – From Coast to Coast est une « série d’expositions itinérantes offrant un changement radical dans l’engagement avec le capital dans le monde de l’art et l’économie plus large du continent africain en se concentrant sur des thèmes tels que la décolonisation, la restitution et le rapatriement ». L’exposition met également « l’accent sur le voyage, le déplacement, la migration, le travail et la circulation des biens, tout en abordant les réalités contemporaines façonnées par les conditions post-pandémiques ». Le Bénin accueille la quatrième itération (après le Ghana, le Togo et le Portugal) à la suite du partenariat fructueux avec African Artists Foundation à travers des événements tels que le Lagos Photo Festival 2023 et le Pavillon du Bénin à la Biennale de Venise.

« La vision de Azu Nwagbogu est de permettre à tous les africains de connaître les talents que nous avons, ceux de la diaspora et ceux qui sont en Afrique. Nous avons le privilège d’avoir les œuvres de la grande artiste sud-africaine Zanele Muholi et c’est grâce à cette initiative de Azu Nwagbogu », a indiqué la directrice de la galerie ‘’Les Ateliers de Coffi’’, Melissa Houadjeto.

L’exposition est sous la direction du photographe et commissaire d’exposition Delali Ayivi, et avec Azu Nwagbogu en tant que conseiller curatorial. « Nous avons commencé cette exposition avec les œuvres de Zanele Muholi. Elle a travaillé durant des années pour créer ce qu’on voit ici. Zanele représente parfaitement le concept Dig Where You Stand – From Coast to Coast parce qu’elle est un artiste qui expose beaucoup en dehors de l’Afrique et c’est vraiment un honneur d’avoir l’opportunité de montrer ses œuvres au Bénin », a déclaré Delali Ayivi. A l’en croire beaucoup d’artistes africains n’ont pas l’opportunité d’exposer leurs œuvres en Afrique faute de moyens.

Dig Where You Stand – From Coast to Coast rassemble plus de 20 artistes, dont des talents locaux tels que Charbel Coffi, Roméo Mivekannin et Louis Oke-Agbo. L’exposition mettra en lumière jusqu’au 1er décembre, plus de 50 œuvres à travers une diversité de médiums, d’esthétiques et de techniques ; peinture, sculpture, photographies et installations. Les Ateliers Coffi, Le Lab à Cotonou et la Fondation Zinsou à Ouidah sont les lieux qui accueillent les différentes œuvres de cette exposition.

Akpédjé Ayosso

29 septembre 2024 par ,