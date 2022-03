L’exhortation de Patrice TALON au public

L’exposition diptyque "Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation" est ouverte au public depuis le 19 février dernier. Le chef de l’État Patrice Talon à travers une publication invite le public à observer et comprendre le sens et la portée des œuvres exposées.

L’exposition au palais de la Marina se poursuit. Depuis qu’elle est ouverte au public, de nombreux visiteurs tant béninois qu’étrangers s’y sont déjà rendus, et saluent tous, « le caractère inédit, saisissant et inspirant des œuvres exposées », s’est réjoui le chef de l’État. « Qu’il s’agisse des Trésors royaux, vieux de plusieurs générations et témoins authentiques de notre glorieux passé autant que du génie de nos ancêtres, ou des œuvres d’art contemporain qui expriment l’étendue du talent de nos artistes actuels, les commentaires sont élogieux », a ajouté le président de la République.

En faisant le lien entre l’hier et l’aujourd’hui des artistes béninois à l’occasion de cette exposition, le gouvernement qu’il préside entend « établir une connexion » entre le passé et le présent, afin de mieux éclairer les chemins de avenir qui, rassure-t-il, et prenant appui sur l’existant, sera « encore plus brillant ».

Le président de la République exhorte tous ceux qui veulent prendre le temps de visiter l’exposition, d’observer et d’admirer les œuvres des créateurs béninois, de les décrypter, de les comprendre et d’en saisir la portée, à faire le déplacement comme des milliers d’autres l’ont déjà fait. « Ils en sortiront absolument impressionnés et enrichis », a-t-il assuré.

F. A. A.

2 mars 2022 par