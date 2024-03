L’ex-président sud-africain Jacob Zuma a été victime d’un accident

L’ancien président sud-africain Jacob Zuma a été victime d’un accident automobile, mais a la vie sauve.

L’accident s’est produit sur une route de la province du KwaZulu-Natal, a rapporté la station de radio locale SABC. M. Zuma était en déplacement pour faire campagne en vue des élections législatives. Les circonstances de l’accident font l’objet d’une enquête.

La veille, la commission électorale sud-africaine a rejeté la candidature M. Zuma aux élections législatives du mois de mai en raison de son casier judiciaire. Zuma figure sur la liste électorale du parti d’opposition Umkhonto We Sizwe (MK). L’inéligibilité de Zuma, âgé de 81 ans, est due à une disposition constitutionnelle qui dispose qu’une personne condamnée à 12 mois de prison ou plus ne peut être élue pendant 5 ans. Durant l’été 2021, M. Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Après l’annonce du verdict, de graves émeutes ont éclaté en Afrique du Sud. Bilan : plus de 300 personnes tuées et d’importants dégâts matériels causés aux infrastructures publiques et privées.

